"От убийств детей не отмоешься": путинист Григорий Лепс сунулся на Донбасс с концертами и разгневал сеть (видео)

На видео Лепс поет песню Владимира Высоцкого "Рыцарский турнир".

Пока один путинист, Киркоров, вопреки запретам наслаждается концертами в Италии, его коллега — российский певец Григорий Лепс решил поддержать российских "освободителей" и отправился на Донбасс. Однако он поехал туда не воевать, а петь.

О своей поездке артист рассказал на своей странице в Инстаграм, опубликовав небольшое видео из машины, направляющейся в так называемую "ДНР".

"Мы приехали поддержать ребят, попеть. Надеюсь, мы немного отвлечём их от этих тяжёлых будней. Зайдём в госпитали, проведаем ребят, раненых детей, раненых бойцов. Пожелаем им счастья, подарим им пластинок, раздадим денег" — рассказал о цели своего визита Лепс.

В сети приезд российского артиста восприняли с неприязнью, осудив певца за его позицию и поддержку войны. Пользователи сети взамен предложили Лепсу вместо выступлений перед оккупантами, провести "концерт" в разрушенном театре в Мариуполе.

Напомним, что Григорий Лепс — это российский певец, исполнитель хитов "Рюмка водки" и "Она не твоя". Является поклонником политики президента России Владимира Путина.

Григорий Лепс внесен в базу сайта "Миротворец" за сознательное нарушение границы Украины. В сентябре 2020-го года Григорий Лепс дал концерт в оккупированном Донецке. С апреля 2021 года СБУ запретило Григорию Лепсу въезд на территорию Украины.