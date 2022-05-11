"Від вбивств дітей не відмиєшся": путініст Григорій Лепс сунувся на Донбас з концертами та розгнівав мережу (відео)

На відео Лепс співає пісню Володимира Висоцького "Лицарський турнір".

Поки один путініст, Кіркоров, усупереч заборонам насолоджується концертами в Італії, його колега — російський співак Григорій Лепс вирішив підтримати російських "визволителів" та вирушив на Донбас. Але він поїхав туди не воювати, а співати.

Про свою поїздку артист розповів на своїй сторінці в Інстаграм, опублікувавши невелике відео з машини, що прямує до так званої "ДНР".

"Ми приїхали підтримати хлопців, поспівати. Сподіваюся, ми трохи відволічемо їх від цих важких буднів. Зайдемо до шпиталів, навідаємо хлопців, поранених дітей, поранених бійців. Побажаємо їм щастя, подаруємо їм платівок, роздамо грошей " — розповів про "мету свого візиту" Лепс.

У мережі приїзд російського артиста сприйняли з ворожістю, засудивши співака за його позицію та підтримку війни. Користувачі мережі запропонували Лепсу замість виступів перед окупантами, провести "концерт" у зруйнованому театрі в Маріуполі.

Нагадаємо, що Григорій Лепс — це російський співак, виконавець хітів "Рюмка водки" та "Вона не твоя". Є шанувальником політики президента Росії Володимира Путіна.

Григорія Лепса внесено до бази сайту "Миротворець" за свідоме порушення кордону України. У вересні 2020 року Григорій Лепс дав концерт в окупованому Донецьку. З квітня 2021 року СБУ заборонило Григорію Лепсу в’їзд на територію України.