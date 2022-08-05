Шнур и "повар путина" приехали на Донбасс развлекать боевиков (фото)

В сети говорят, что Пригожин хочет снять еще один фильм о ЧВК Вагнер.

Российский бизнесмен, ресторатор, "повар путина" Евгений Пригожин снова отправился на Донбасс. Только если в прошлый раз для того, чтобы контролировать и координировать наемников ЧВК Вагнера, то в этот раз он видимо привез на "экскурсию" российского музыканта, лидера "Ленинграда" Сергея Шнурова.

Сообщается, что российские деятели посетили оккупированный город Ирмино в Луганской области. Снимок, на котором Пригожин и Шнуров позируют возле памятника, опубликовал телеграм-канал "Политика Страны".

Поскольку с Пригожиным и Шнуровым был также российский актер Георгий Болонев, который играл в в фильме "Турист", снятом по мотивам действий ЧВК Вагнер в Центральноафриканской республике, в сети предположили, что этот приезд связан со схемками нового фильма о "вагнеровцах". Однако в этот раз по мотивам боев за Донбасс.

Еще одним "доказательством" является то, что Шнуров также участвовал в съемках фильма "Турист". Он записывал одну из песен, которые были в картине.

Ранее "Телеграф" писал, что спустя несколько дней после начала войны в Украине, лидер группы "Ленинград" Шнуров снял клип на песню с названием "Входа нет", в котором сравнил западные санкции против россии с геноцидом евреев.