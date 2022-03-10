Укр

Шнур сравнил русских с евреями, которых притесняют: "И вы еще удивляетесь?"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
782
"Ленинград" - "Входа нет" Новость обновлена 10 марта 2022, 15:30
"Ленинград" - "Входа нет"

Лидер группы "Ленинград" в новом клипе сравнил зарубежные санкции с холокостом

Идет 15-й день войны в Украине, которую развязала рф под лживыми лозунгами, якобы спасая украинцев непонятно от чего и от кого. Из-за того, как теперь россиян ненавидят во всем мире, лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров наоборот — снял клип под названием "Входа нет", в котором сравнил западные санкции против россии с геноцидом евреев. Замахнулся, конечно…

Ролик опубликован в официальном YouTube группы.

В клипе Шнуров сравнивает россиян с евреями в 1940-м году. Музыкант решил сделать из россиян жертву, однако у каждого из них руки в крови, благодаря их президенту путину, развязавшего кровопролитную войну против народа Украины.

Как и можно было ожидать, комментарии под видео исполнителя от россиян очень благосклонные, однако есть и такие пользователи, которые не удивляются нарастающему негативу по отношению к россиянам, например, в Европе.

Напомним, что в сети поклонники российской группы "Сплин" перепели их знаменитый хит "Романс", добавив туда строки про войну в Украине.

Стоить добавить, что после масштабного вторжения россии в Украину 24 февраля множество российских артистов и публичных личностей высказались против войны. Соответствующие заявления в своих соцсетях опубликовали Юрий Дудь, Иван Ургант, Валерий Меладзе.

Напомним, что ранее американская певица Мадонна выступила со словами поддержки Украины, призвав путина прекратить военные действия.

Теги:
#Сергей Шнуров #Ленинград
Сколько детей погибло на войне
Украина
Стало известно, сколько украинских детей погибло от рук оккупантов
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Сколько детей погибло на войне
Стало известно, сколько украинских детей погибло от рук оккупантов
Дата публикации
Категория
Разбитая техника оккупантов
"Полбатальона расх****ло": аудио перехвата разговора оккупантов под Николаевом
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Мы никогда не станем рабами: новое обращение Зеленского (видео)
Дата публикации
Категория
Бойцы ВСУ уверенно отражают атаки оккупантов
Враг остановлен: Генштаб ВСУ сделал важное заявление
Дата публикации
Категория
Война россии в Украине
Война — день 15: бомбежки Украины продолжаются, а украинцам разрешили убивать оккупантов