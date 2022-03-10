Шнур сравнил русских с евреями, которых притесняют: "И вы еще удивляетесь?"

Лидер группы "Ленинград" в новом клипе сравнил зарубежные санкции с холокостом

Идет 15-й день войны в Украине, которую развязала рф под лживыми лозунгами, якобы спасая украинцев непонятно от чего и от кого. Из-за того, как теперь россиян ненавидят во всем мире, лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров наоборот — снял клип под названием "Входа нет", в котором сравнил западные санкции против россии с геноцидом евреев. Замахнулся, конечно…

Ролик опубликован в официальном YouTube группы.

В клипе Шнуров сравнивает россиян с евреями в 1940-м году. Музыкант решил сделать из россиян жертву, однако у каждого из них руки в крови, благодаря их президенту путину, развязавшего кровопролитную войну против народа Украины.

Как и можно было ожидать, комментарии под видео исполнителя от россиян очень благосклонные, однако есть и такие пользователи, которые не удивляются нарастающему негативу по отношению к россиянам, например, в Европе.

Напомним, что в сети поклонники российской группы "Сплин" перепели их знаменитый хит "Романс", добавив туда строки про войну в Украине.

Стоить добавить, что после масштабного вторжения россии в Украину 24 февраля множество российских артистов и публичных личностей высказались против войны. Соответствующие заявления в своих соцсетях опубликовали Юрий Дудь, Иван Ургант, Валерий Меладзе.

Напомним, что ранее американская певица Мадонна выступила со словами поддержки Украины, призвав путина прекратить военные действия.