"Кухар путіна" приїхав на Донбас: стала відома серйозна мета

На Пригожина покладено великі надії

Російський бізнесмен, ресторатор, "кухар путіна" Євген Пригожин особисто вирушив на Донбас, щоб контролювати та координувати найманців ПВК Вагнера, адже "вагнерівці" не справляються з поставленими їм місіями.

Про це повідомляє телеграм-канал "Можемо пояснити".

Повідомляється, що Євген Пригожин вирушив у зону бойових дій до Донецької області за дорученням Кремля для того, щоб координувати дії найманців із "групи Вагнера". Диктатор путін чекає, що під "наглядом" Пригожина "вагнерівці" зможуть взяти в полон когось із керівництва України.

Фото Пригожина на тимчасово окупованих територіях на Донеччині опублікував Вконтакті депутат Віталій Мілонов.

Зазначимо, що місія "вагнерівців" в Україні поки що не задалася. Вони вже робили спроби ліквідувати керівництво України, кілька разів роблячи замах на життя українського президента. Однак у них нічого не вийшло.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що путін вербує на війну проти України кадировців, сирійців та представників усіляких ПВК. Таким чином росія намагається перегрупувати свою армію, яка втратила у загарбницьких боях вже понад 20 тисяч військових.