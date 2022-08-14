ВСУ ударили по базе "вагнеровцев" в Попасной: наводку дал российский военкор

ВСУ передали "привет" наемникам в Попасной

Украинские военные нанесли ракетный удар по базе наемников ЧВК "Вагнера" из-за чего те понесли большие потери.

Первыми об этом сообщили российские пропагандистские телеграм-каналы, которые проинформировали, что ВСУ предположительно использовали РСЗО HIMARS для удара по Попасной (Луганская область).

При этом также появилась информация о том, что на месте мог находиться российский олигарх и создатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, однако пропагандисты эту информацию не подтверждают. Вместе с тем интересно то, что его не видели с момента отъезда в командировку.

Тем временем украинский блогер Денис Казанский обратил внимание на то, что за несколько дней до удара на месте побывал очередной российский "военкор", который сделал там ряд фото и разместил их в своем телеграм-канале. Тем самым он раскрыл местоположение базы "вагнеровцев", что позволило ВСУ нанести точный удар.

О числе потерь среди наемников не сообщается, однако очевидцы сообщают, что убитых и раненых продолжают доставать из-под завалов.

Как сообщалось ранее, о том, что Пригожин приехал в Украину стало известно в начале августа, тогда сообщалось, что он хочет снять еще один фильм о ЧВК "Вагнер". К тому же вместе с ним приехал лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров.