Військовий експерт, координатор групи "Інформаційний опір" Костянтин Машовець про оперативну ситуацію на фронті:

Ситуація на фронті перестає бути "томной"…

події починають набирати швидкість.

1. Командування військ противника поспішає. Судячи зі всього, ситуація з резервами у нього особливо не сприяє "успішному виконанню планових завдань" так званої "сво".

Недоформований 3-й АК (п. Муліно), скоріш за все, починаючи з 20-21-го серпня почне перекидання своїх підрозділів на фронт. Першими поїдуть ті, кого більш менш вдалося "укомплектувати" та "сколотити" у якусь подобу "військового формування". Зокрема:

— штаб та командування корпусу (орієнтовно, корпусний ПУ розгорнеться десь у Ростовській області, ближче до нашого кордону, більш точно можна буде сказати, коли вони завантажаться та поїдуть)

— підрозділи 17-ї абр "великої потужності" (скоріш за все, спочатку їх перекинуть до Криму, й в подальшому буде вирішено на якому саме напрямку їх задіяти, підозрюю — це буде угрупування "Запорожье")

— 2 дивізіону 27-го ап 6-ї мсд корпусу, а також не менш як 2 БТГр зі складу мсп цієї дивізії. (на мій суб'єктивний погляд, уся ця "резервна" банда заїди десь південніше Донецька, думаю це буде — Волновахський напрямок).

Загалом, російське командування планує застосувати корпус в якості такого собі "оперативного резерву" як цільне формування на визначеному напрямку (очевидно, що скоріш за все, це буде Південна операційна зона, а саме — 100-км за шириною "сухопутний кАЛідор" між Кримом та Бомбаскими бантустанами). Хоча, звісно, його взагалі можут притримати безпосередньо в Криму, в якості "недоторканого резерву", бо 144-у мсд командування Західного ВО вже почало потроху "разд'ргивать".

2. Після "обкатки техніки" із послідуючим "самозайманням відремонтованого двигуна" на аеродромі Зябровка, який зс рф використовують в якості місця дислокації свого угрупування РВ та засобів ППО, які його прикривають… місцевому російському командуванню довелося перекинути туди ще порядка 10-12 одиниць відповідної техніки, в тому числі, зокрема:

— до 4-х ПУ ЗРС С-300\400

— принаймні, 2 одиниці ЗРГК "Панцирь — С1"

— та ще одну РЛС (ймовірно типу "Каста-2Е2" вона ж — 39Н6).

Звертають на себе увагу, заходи, які тамтешнє командування окупантів застосовує по відношенню до цієї групи своїх підрозділів — посилює охорону та оборону місць їхнього розташування, а також посилює групу РЕБ в тому районі.

3. Протягом минулої доби на Слов'янському напрямку противник знову активізувався та намагався прорвати оборону передових підрозділів Сил оборони України в районі Браживкі в напрямку на Нову Дмитрівку (силами, принаймні 2-х БТГр зі складу 4-ї тд 1-ї гв.ТА), а також атакуючи від Тихоцьке -Суха Кам'янка через ліс в напрямку на Долина (2-3 БТГр зі складу мсп 3-ї мсд 20-ї ЗВА). Безрезультатно… після вогневого ураження по бойовим порядкам атакуючих підрозділів противника, з боку передових підрозділів Сил оборони України, він був вимушений відійти на вихідні рубежі.

В свою чергу, на Бахмутському та Сіверському напрямках противник продовжував протягом минулої доби свої спроби прорватися північніше та південіше Бахмуту, а також активно готуватися до відновлення наступу на Сіверськ, зокрема:

- атакував знову передові позиції Сил оборони України в районі Івано-Дар'ївки (до 2-х БТГр зі складу 102-го мсп 150-ї мсд та 7-ї мсбр 1-го АК)

- та намагався прорватися з району Спірне на Виїмку, задіявши підрозділи 4-ї мсбр 2-го АК, підсилені танками зі складу 68-го тп 150-ї мсд.

В обох випадках — "бомбаського спортсмена спіткала невдача", але бої в районі Івано-Дар'ївки все ще тривають.

— південніше та східніше Бахмуту, діючи зразу на достатньо широкій ділянці фронту, противник намагався знову прорватися через Вершину на Зайцево (десь до 2-х батальонів, в основному зі складу 5-ї мсбр 1-го АК) та таки просунутись на східні окраїни Бахмуту від Покровського і прорватися через Бахмутське на Соледар (тут противник сконцентрував порядка 3-4-х БТГр в якості "ударного кулака", в тому числі десь до 1 батальйону пвк "вагнер", підрозділів 6-го омсп 2-го АК та інших різновидів дресованих Кремльом АбізяноФ Бомбаса) за будь-яку ціну…

Сенс цих впертих та безперервних атак — прорватися до дороги між Бахмутом та Сіверськом, та перерізати її на ділянці між Благодатним та Красною Горою, одночасно вломитись на вулиці Бахмуту… Цікаво, що саме тут командування військ противника пару днів тому кинуло у бій, принаймні 2, так званих, "стрілецьких батальйона мобілізаційного резерву"… з достатньо очікуваним результатом для себе.

Поки противнику прорватися на цих ділянках не вдалося, однак бої південніше Бахмуту все ще тривають й носять у вищій мірі запеклий та жорсткий характер.

У рамках підготовки до відновлення масованих атак на Сіверському напрямку відзначається перекидання противником понтонно-мостового парку в район Креміної (ймовірно зі складу 12-ї ісбр). До того ж, противник протягом останніх 3-х діб різко активізував ведення розвідки вздовж пойми р. Сіверський Донець, в тому числі — інженерної… Вони явно готуються з відновленням атак з східного напрямку на Сіверськ, одночасно спробувати форсувати річку десь на ділянці між Серебрянкою та Дроновкою, можливо в районі Платонівки.

4. В Південній операційній зоні противник продовжує активні заходи щодо перегрупування своїх сил та засобів, яке має за мету, їх підсилити. Зокрема, в районі Кирилівки (на Волновахському напрямку) з резерву першої черги введені у першу лінію підрозділи 36-ї мсбр (до 2-х БТГр), раніше перекинуті з Слов'янського напрямку на Стилу.

Окрім того, ряд своїх формувань в Південній операційній зоні противник вимушений відводити на відновлення боєздатності та поповнення.. Так, на територію тимчасово окупованого п-ва Крим відведена БТГр 810-ї обр МП чф-у (р-н Джанкою), де включена до "резерву першої черги". Обидві "порепані" БТГр 126-ї омсбр ВБО 22-го АК також відведені противником з Херсонського плацдарму на лівий берег Дніпра, треба розуміти, для "відновлення". В свою чергу, тактичні групи 14-ї обр СпП, які дислокувалися на узбережжі Азовського моря, убули в напрямку Криму.

Разом з тим противник продовжує поповнювати свої передові підрозділи у Південій операційній зоні, а також підсилювати розгорнуті тут угрупування своїх військ. Так, на Запорізському напрямку прибув ще один посилений батальйон пвк "ліга", а на Херсонському плацдармі противник перекинув через Шилову Балку до 10-и танків та 8 БМП (ймовірно для поповнення підрозділів 205-ї мсбр 49-ї ЗВА).

5. На території самої російської федерації органи комплектування зс рф продовжують приховану мобілізаційну кампанію задля комплектування додатковим особовим складом задіяних, у так званій "сво", частин та підрозділів зс рф.

Зокрема, в м. Москва та ряді інших великих міст країни фіксуються випадки, коли місцеві військові комісаріати, "у тісній співпраці" із співробітниками російської поліції, наполегливо пропонують громадянам Узбекистану, Киргизстану та Таджикистану підписати контракт на проходження військової служби у лавах зс рф.

Головним мотивом, якій за думкою представників органів комплектування зс рф, повинен спонукати громадян Середньоазійських країн до такого роду дій є — можливість здобути в подальшому російське громадянство, а також отримати суттєву грошову винагороду.

На сьогоднішній день загальна кількість громадян цих країн, зголосившихся поступити на військову службу по контракту до лав зс рф, не перевищує 1500 осіб (по Москві та Московської обл)

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Реквізити змінилися, вони у перших коментарях…

"Телега" по силці… також в коментах

Джерело: сторінка Костянтина Машовця у соцмережі Фейсбук