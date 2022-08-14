ЗСУ змінили стратегію бою з росіянами - NYT

Нова стратегія ЗСУ добре підходить для контрнаступу на Херсон

Збройні сили України в ході неперевершеного за оцінками Пентагону опору російському вторгненню завдяки далекобійній зброї в останні тижні змінили стратегію ведення війни і досягли успіхів в уповільненні просування російських окупаційних військ.

Про це йдеться у матеріалі американської щоденної газети The New York Times, опублікованому в суботу, 13 серпня.

Завдяки забезпеченню арсеналом західної зброї великої дальності дії та за допомогою партизанів, Україна змогла завдати ударів по глибоким тилам російських військ. Ці дії порушили критичні лінії постачання окупантів. Також все частіше ЗСУ завдають ударів по цілях, які мають ключове значення для бойового потенціалу російської федерації.

І хоча українські військові не досягли значних успіхів у звільненні зайнятих росіянами українських територій, їм вдалося уповільнити наступ росії та знизити свої втрати на полі бою.

Окрім того, констатують автори статті, отримана ЗСУ від західних партнерів зброя також змусила російські війська перебудуватися на полі бою, що надало українській армії перепочинок для ухвалення більш стратегічних рішень.

У статті зазначається, що нова стратегія добре підходить для контрнаступу українських військ на Херсон, постачання якого залежить лише від чотирьох мостів через Дніпро, вважають у виданні.

Як повідомлялося, ЗСУ в районі Херсону точково завдають ударів по комунікаціях російських загарбників, а також виводять з ладу переправи через Дніпро. 13 серпня у Генштабі ЗСУ повідомили, що остаточно пошкодили автомобільний міст на греблі в Новій Каховці.