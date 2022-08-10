Відвойовуватимемо Крим: генерал Марченко анонсував удар по Керченському мосту

Знищення мосту Марченко назвав необхідним для деокупації українського півострова

Масштабна серія вибухів у Новофедорівці в Криму, яка завдала руйнувань військовому аеродрому і техніці росіян, може бути тільки початком кампанії з відвоювання півострова. На це натякнув генерал-майор ЗСУ, командувач обороною Миколаєва Дмитро Марченко.

В інтерв’ю виданню "РБК-Україна" він прямо заявив – Україна не відмовляється від планів повернення Криму військовим шляхом. "Ми будемо відвойовувати Крим, так само як ми будемо відвойовувати Херсон, Луганськ і Донецьк", – сказав Марченко.

Він наголосив, що росії ніхто не давав права відбирати в України землі і тримати українських громадян в неволі. "Крим – це Україна, це наша земля, там наші люди, які досі змушені сидіти в окупації", — пояснив генерал.

Про долю Кримського мосту Марченко також висловився досить однозначно – його знищення є необхідним заходом. Це позбавить окупантів можливості перекидати резерви з материкової росії та підсилювати свої війська.

Як повідомляв "Телеграф", зараз ЗСУ точковими ударами потроху виводять з ладу Антонівський міст, який з’єднує з Кримом окупований Херсон. В мережі жартують, що це репетиція перед ударом саме по Кримському мосту.