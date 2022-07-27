Кримському приготуватися: "бавовна" на Антонівському мості розвеселила українців

Українські користувачі соцмереж дуже радіють руйнуванням, які отримала переправа через Дніпро

Головною темою ночі з 26 на 27 липня став ймовірний підрив Антонівського мосту, який сполучає Херсон із лівим берегом області. Російські окупанти довго не визнавали наявність пошкоджень на переправі, проте від реальності не втекти за пропагандою. І хоча офіційних даних про стан мосту поки що немає, українці вже почали святкувати можливе пошкодження логістичних шляхів для росіян.

"Телеграф" промоніторив соціальні мережі та зібрав найкращі реакції на подію. У добірці знайдуться і меми, і текстові жарти, і навіть відео від найшвидших українських "мемовиробників", а також звичайних інтернет-користувачів. Сподіваємось, це підніме читачам настрій!

Зрозуміло, без жартів про HIMARS, якими, найімовірніше, і було завдано ударів по Антонівському мосту, обійтися не могло. Українці дуже вдячні американській зброї, яка наводить паніку на росіян.

Читайте також: Категорія В регіонах ЗСУ йдуть! На Херсонщині вдалося звільнити два населені пункти (карта) Українські військові дедалі частіше почали застосовувати авіацію для остаточного знищення позицій ворога.

Також у мережі бурхливо обговорюють версії росіян, сміючись з того, як вороги не можуть "домовитися" щодо єдиної правильної реакції на те, що відбувається.

Також у мережі повно жартів щодо нинішнього стану мосту у Херсоні. Наприклад, народна творчість створює цілі "капчі", на яких пропонує знайти Антонівський міст після "прильоту" від ЗСУ. На додаток до цього, люди дуже хочуть побачити, як же переправа виглядає зараз.

Варто зазначити, що Антонівський міст настільки крутий, що навіть завів власний Telegram-канал, де звітує про свій "стан". Хто його автор, невідомо, проте, згідно з останніми повідомленнями, ЗСУ могли зачепити і залізничну частину мосту під час атаки.

Ну куди ж без планів на майбутнє? Тут і жартівливі попередження Кримському мосту та готовність деяких українських компаній повертатися до повноцінної роботи на Херсонщині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, до чого, на думку військового експерта Олега Жданова, може призвести до знищення Антонівського мосту. Припущення фахівця стосуються мстивої натури російських окупантів, які регулярно посилюють вогневий тиск після поразок на полі бою.