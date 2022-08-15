Стало відомо, коли винесуть рішення у справі про збитий рейс MH-17

Звинувачення вимагає довічного вироку для всіх чотирьох підсудних

Нідерландський суд, який 10 червня завершив розгляд справи про загибель людей у збитому над Україною авіарейсі MH17 компанії Malaysia Airlines, назвав дату, коли буде оприлюднено вирок. Як повідомляє Reuters, рішення стане відомим 17 листопада цього року.

За висновками прокуратури, один громадянин України та троє росіян допомогли доставити з росії ракетну систему "Бук", якою 17 липня 2014 року був збитий цивільний літак. Тоді усі 298 людей, які перебували на його борту, як пасажири, так і члени екіпажу, загинули. Більшість із них були громадянами Нідерландів.

Повідомляється, що усі підозрювані наразі залишаються на волі. Це росіяни Ігор Гіркін, він же Ігор Стрєлков та Сергій Дубинський, їхній співвітчизник Олег Пулатов, який у момент пострілу перебував безпосередньо у місці запуску ракети, а також українець Леонід Харченко, який після початку війни на Донбасі перейшов на сторону окупантів.

До міжнародної слідчої групи, яка займалась цією справою входять спеціалісти з Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України. Вони дійшли висновку, що установка "Бук", якою збили літак, належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО Збройних сил рф.

Як повідомляв "Телеграф", у липні, напередодні річниці катастрофи рейсу MH-17 Євросоюз закликав росію визнати свою провину.