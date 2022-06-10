Завершився судовий процес у справі MH17: коли чекати на вирок

Вже цього року оголосять вирок у цій справі

У п’ятницю, 10 червня, в Нідерландах завершилося останнє судове засідання щодо загибелі пасажирів Boeing 777 рейсу MH17, збитого в небі над Донбасом влітку 2014 року.

Про це повідомила Об’єднана міжнародна група з кримінального розслідування MH17 у Twitter. Повідомляється, що вердикт у справі буде оголошений судом у листопаді/грудні 2022 року.

Додамо, що на засіданнях 9 та 10 червня у суді виступав захист одного з чотирьох обвинувачених – росіянина Олега Пулатова. Представник hосії свою провину заперечує і наполягає на тому, що після 7 років розслідування "досі до кінця не зрозуміло, що сталося".

Нагадаємо, пасажирський літак "Малайзійських авіаліній" Boeing 777, який виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, було збито на тимчасово окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року. Внаслідок трагедії загинули 283 пасажири та 15 членів екіпажу. Міжнародна слідча група, в яку увійшли Нідерланди, Австралія, Бельгія, Малайзія та Україна, дійшла висновку, що літак був збитий ЗРК "Бук", що належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО Збройних сил рф.

Довідка: Пулатов на момент трагедії був заступником голови розвідувальної служби бойовиків "ДНР". За даними слідства, він знаходився поряд з установкою під час пострілу. Перед початком слухань Пулатов зненацька погодився приєднатися до судового процесу. Таким чином, росія отримала доступ до матеріалів справи. Іншими обвинуваченими у цій справі є: Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрєлок"), Леонід Харченко (позивний "Крот").

До речі, терорист Гіркін зараз перебуває в росії й активно коментує те, що відбувається на війні в Україні. Наприклад, він заявив, що росія не зможе захопити Україну. У цьому бойовик звинувачується особисто главу міноборони рф сергія шойгу.