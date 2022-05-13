Винним може бути й сам міністр оборони РФ

Один із колишніх ватажків "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін звернувся до президента РФ Володимира Путіна із закликом знайти і покарати винних у провалі "бліцкригу" в Україні.

Відповідне відео з’явилося напередодні на просторах мережі.

На думку Гіркіна, захопити Київ та Україну за кілька днів, як планували росіяни, не вийшло через надання невірних відомостей про настрої українців та реальний стан справ.

"Покажіть голову того, хто дав вам абсолютно хибну інформацію про ситуацію в Україні, завдяки якій ви про**ли золоті дні, коли можна було здійснити бліцкриг. Він не вдався саме тому, що у вас хибне уявлення про оперативну обстановку в Україні. Покажіть голову! Одну хоч би. Ось із цього треба починати, з кадрів. Не почнете – війну буде програно", — заявив терорист.

Він також додав, що у вищому керівництві РФ є зацікавлені у програші країни, серед яких може бути і міністр оборони Сергій Шойгу, якого Гіркін підозрює щонайменше у недбалості: "У зраді у мене немає можливості звинуватити, але в ній би я його запідозрив".

Як повідомляв "Телеграф", раніше Ігор Стрєлков-Гіркін заявив, що росія побудувала на Донбасі так званий "заповідник лайна".