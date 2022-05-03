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Терорист Гіркін видав правду про Донбас і росію: у мережі нагадали про його роль

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Ігор Гіркін Новина оновлена 03 травня 2022, 10:29
Ігор Гіркін

Ексватажок бойовиків вочевидь забув свою причетність до військової агресії рф проти України

Російський бойовик Ігор Гіркін, він же Стрєлков (Стрілок), відкрито розповів про те, як упродовж восьми років жили жителі окупованого росіянами Донбасу, наголосивши, що росія будувала з нього так званий "заповідник лайна". У мережі користувачі обурюються, адже саме Гіркін був одним з учасників російської збройної агресії проти України в Криму та на Донбасі на боці рф.

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Інформацію про це терорист розповів під час свого чергового інтерв'ю, яке у вівторок, 3 травня, у своєму Телеграм-каналі оприлюднив український депутат Олексій Гончаренко.

"Люди на Донбасі жили гірше, ніж у росії та набагато гірше, ніж в Україні. 8 років на Донбасі будували заповідник лайна", — відкрито заявив колишній ватажок бойовиків в ОРДЛО Гіркін.

Інтерв`ю Гіркіна

У коментарях під відеозаписом користувачі мережі наголошують, що саме Гіркін був "однією з частин мозаїки" на Донбасі та закликають керівництво країни не зволікати та покарати "вбивцю та окупанта" належним чином.

Є й такі, хто відкрито здивувався "прозрінню" колишнього ватажка бойовиків у так званих "ДНР" та "ЛНР" та його теперішнім заявам.

Реакція користувачів мережі
Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як колишній ватажок незаконних збройних формувань в ОРДЛО Ігор Гіркін вперше відкрито заявив, що російські війська в Україні зазнали поразки.

Теги:
#Терорист #Донбас #Ігор Стрєлков
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