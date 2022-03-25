Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Гіркін визнав повний провал війни з Україною
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Гіркін розкритикував міністерство оборони Росії
Колишній ватажок незаконних збройних формувань в ОРДЛО Ігор Гіркін Стрєлков, тесть якого раніше ліквідували під Авдіївкою, вперше відкрито заявив, що російські війська в Україні зазнали поразки.
Про це він розповів під час пресконференція на росТБ, передає телеграм-канал "Інсайдер Україна Новини Війна".
Гіркін зазначив, що за 29 днів "спецоперації" путінськими військами на жодному з напрямків не було досягнуто стратегічного успіху, а українські бійці навпаки успішно проводять контрнаступ. Також він додав, що офіційний представник Міністерства оборони росії Ігор Конашенков про це "ні вухом, ні рилом" не згадує у своїх зведеннях.
Як повідомлялося раніше, окупаційна армія вже зазнала в Україні втрат зіставні з втратами СРСР за 10 років війни в Афганістані.
Також "Телеграф" писав, що російський економіст описав найближчі перспективи російської федерації, наголосивши, що внаслідок війни з Україною країну-агресора очікує масштабне безробіття та потужний дефіцит базових продуктів.
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