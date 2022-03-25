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Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Гіркін визнав повний провал війни з Україною

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ігор Гіркін Стрєлков Новина оновлена 25 березня 2022, 14:03
Ігор Гіркін Стрєлков

Гіркін розкритикував міністерство оборони Росії

Колишній ватажок незаконних збройних формувань в ОРДЛО Ігор Гіркін Стрєлков, тесть якого раніше ліквідували під Авдіївкою, вперше відкрито заявив, що російські війська в Україні зазнали поразки.

Про це він розповів під час пресконференція на росТБ, передає телеграм-канал "Інсайдер Україна Новини Війна".

Гіркін зазначив, що за 29 днів "спецоперації" путінськими військами на жодному з напрямків не було досягнуто стратегічного успіху, а українські бійці навпаки успішно проводять контрнаступ. Також він додав, що офіційний представник Міністерства оборони росії Ігор Конашенков про це "ні вухом, ні рилом" не згадує у своїх зведеннях.

Як повідомлялося раніше, окупаційна армія вже зазнала в Україні втрат зіставні з втратами СРСР за 10 років війни в Афганістані.

Також "Телеграф" писав, що російський економіст описав найближчі перспективи російської федерації, наголосивши, що внаслідок війни з Україною країну-агресора очікує масштабне безробіття та потужний дефіцит базових продуктів.

Теги:
#Війна #Ігор Стрєлков #Ігор Гиркин-Стрільців
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