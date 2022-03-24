ЗСУ ліквідували тестя російського терориста Гіркіна: подробиці
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 220
Український снайпер ліквідував тестя Гіркіна
Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну було ліквідовано тесть колишнього ватажка незаконних збройних формувань до ОРДЛО Ігоря Гіркіна.
На це вказав користувач мережі під нікнеймом Necro Mancer, який часто повідомляє про втрати у лавах бойовиків.
Він доклав до своєї посади скріншот повідомлення дружини Гіркіна Мирослави Регінської, в якому та зізналася, що її отця Сергія Ситоленка (позивний "Ситий") застрелив під Авдіївкою снайпер ЗСУ.
Регінська повідомила, що її батько воював у лавах бойовиків з 2014 року.
Український блогер Анатолій Штефан (Штірліц) підтвердив інформацію та повідомив, що тесть Стрелкова-Гіркіна проходив службу у 3-й окремій мотострілецькій бригаді "Беркут", яка дислокувалася в окупованій Горлівці.
"8 років не давав спокою воїнам ЗСУ. Дякуємо снайперу Сил оборони України", — зазначив він.
Як повідомлялося раніше, окупаційна армія вже зазнала в Україні втрат зіставні з втратами СРСР за 10 років війни в Афганістані.
При цьому місцями трупів настільки багато, що вони починають становити загрозу екології. Зокрема в Сумській області місцева влада прийняла рішення за можливості ховати ліквідованих окупантів у братських могилах, щоб ті не забруднювали довкілля.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-