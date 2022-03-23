На Сумщині трупів росіян уже стільки, що вони становлять загрозу

Мертвих окупантів доводиться прикопувати, адже їх тіла почали розкладатися.

За 28 днів повномасштабної війни в Україні російські окупанти втратили десятки тисяч солдатів та офіцерів, тіла яких російська влада не поспішає забирати назад. Трупів росіян у деяких областях України вже стільки, що вони становлять серйозну небезпеку для екології.

Про це у відеозверненні повідомив в.о. начальника Сумського обласного управління охорони здоров'я Анатолій Котляр.

Оперативно та чесно про війну в Україні читайте у нашому Телеграмі

За його словами, на Сумщині тіла російських окупантів розкидані по області, адже ворожі солдати їх не забирають.

"Трупи російських окупантів становлять загрозу екології. Якщо їх не ховати, то буде виділятися при зростанні температури трупний запах, самі ж тіла будуть розкладатися і виділяти шкідливі речовини", — зазначив Котляр.

У зв'язку з цим місцева влада ухвалила рішення по можливості й коли немає обстрілів збирати мертвих окупантів і хоронити у братських могилах.

"Ми замовили на область 10 рефрижераторів на залізниці, але через те, що у нас блокування залізниці, то рефрижератори до нас не дійшли. Тому ми вимушені були піти на те, щоб знайдені тіла солдатів армії агресора упаковувати в поліетиленові пакети, як ховали хворих на COVID-19, і прикопувати їх", — додав представник Сумського управління охорони здоров'я.

Вже після перемоги України керівництво області обіцяє ідентифікувати кожного загиблого окупанта та відправити їх батькам.

Раніше "Телеграф" публікував порівняння втрат росіян у нашій країні, а також втрат СРСР в Афганістані — ніхто ще так не знищував загарбників, як українські військові.