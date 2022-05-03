Укр

Террорист Гиркин выдал правду о Донбассе и россии: в сети напомнили о его роли

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
1070
Игорь Гиркин Новость обновлена 03 мая 2022, 10:29
Игорь Гиркин

Экс-главарь боевиков очевидно забыл свою причастность к военной агрессии россии против Украины

Российский боевик Игорь Гиркин, он же Стрелков (Стрелок), открыто рассказал о том, как на протяжении восьми лет жили жители оккупированного россиянами Донбасса, подчеркнув, что россия строила из него так называемый "заповедник дерьма". В сети пользователи возмущаются, ведь именно Гиркин был одним из участников российской вооруженной агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе на стороне рф.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Информацию об этом террорист рассказал во время своего очередного интервью, во вторник, 3 мая, в своем Телеграмм-канале обнародовал украинский депутат Алексей Гончаренко.

"Люди на Донбассе жили хуже, чем в россии и гораздо хуже, чем в Украине. 8 лет на Донбассе строили заповедник дерьма", — открыто заявил бывший главарь боевиков в ОРДЛО Гиркин.

Интервью Горкина

В комментариях под видеозаписью пользователи сети отмечают, что именно Гиркин был "одной из частей мозаики" на Донбассе и призывают руководство страны не медлить и наказать "убийцу и оккупанта" должным образом.

Есть и такие, кто открыто удивился "прозрению" бывшего главаря боевиков в так называемых "ДНР" и "ЛНР" и его нынешним заявлениям.

Реакция пользователей сети
Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, как бывший главарь незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО Игорь Гиркин впервые открыто заявил, что российские войска в Украине потерпели поражение.

Теги:
#Террорист #Донбасс #Игорь Стрелков
Папа Франциск
Мир
путин снова отказал Папе Римскому насчет Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Папа Франциск
путин снова отказал Папе Римскому насчет Украины
Дата публикации
Категория
Шутки про Чернобаевку уже совсем не смешные, уверены жители Херсона
Херсонцам не смешно: украинцам рассказали правду о "Чернобаевке 18:0"
Дата публикации
Категория
Китай отстранился от помощи рф
Пентагон ответил, поддерживает ли Китай россию оружием
Дата публикации
Категория
Военные рф закопали двух мужчин в общей могиле, чтобы скрыть следы преступления
Пытали, потом расстреляли: под Николаевом нашли могилу с жертвами оккупантов (фото)
Дата публикации
Категория
Украинские города продолжают страдать от атак вражеской армии
Война — день 69: россияне давят на Востоке, а в Украину уже едет тяжелая артиллерия из США