Террорист Гиркин выдал правду о Донбассе и россии: в сети напомнили о его роли
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Экс-главарь боевиков очевидно забыл свою причастность к военной агрессии россии против Украины
Российский боевик Игорь Гиркин, он же Стрелков (Стрелок), открыто рассказал о том, как на протяжении восьми лет жили жители оккупированного россиянами Донбасса, подчеркнув, что россия строила из него так называемый "заповедник дерьма". В сети пользователи возмущаются, ведь именно Гиркин был одним из участников российской вооруженной агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе на стороне рф.
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Информацию об этом террорист рассказал во время своего очередного интервью, во вторник, 3 мая, в своем Телеграмм-канале обнародовал украинский депутат Алексей Гончаренко.
"Люди на Донбассе жили хуже, чем в россии и гораздо хуже, чем в Украине. 8 лет на Донбассе строили заповедник дерьма", — открыто заявил бывший главарь боевиков в ОРДЛО Гиркин.
В комментариях под видеозаписью пользователи сети отмечают, что именно Гиркин был "одной из частей мозаики" на Донбассе и призывают руководство страны не медлить и наказать "убийцу и оккупанта" должным образом.
Есть и такие, кто открыто удивился "прозрению" бывшего главаря боевиков в так называемых "ДНР" и "ЛНР" и его нынешним заявлениям.
Ранее "Телеграф" сообщал, как бывший главарь незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО Игорь Гиркин впервые открыто заявил, что российские войска в Украине потерпели поражение.
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