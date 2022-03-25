Укр

Бывший главарь боевиков "ДНР" Гиркин признал полный провал войны с Украиной

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Игорь Гиркин Стрелков Новость обновлена 25 марта 2022, 14:03
Игорь Гиркин Стрелков

Гиркин раскритиковал министерство обороны рф

Бывший главарь незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО Игорь Гиркин Стрелков, тесть которого ранее был ликвидирован под Авдеевкой, впервые открыто заявил, что российские войска в Украине потерпели поражения.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции на росТБ, передает телеграм-канал "Инсайдер Украина Новости Война".

Гиркин отметил, что за 29 дней "спецоперации" путинскими войсками ни на одном из направлений не было достигнуто стратегического успеха, а украинские бойцы наоборот успешно проводят контрнаступление. Также он добавил, что официальный представитель Министерства обороны рф Игорь Конашенков об этом "ни ухом, ни рылом" не упоминает в своих сводках.

Как сообщалось ранее, оккупационная армия уже понесла в Украине потери сопоставимые с потерями СССР за 10 лет войны в Афганистане.

Также "Телеграф" писал, что российский экономист описал ближайшие перспективы российской федерации, подчеркнув, что в результате войны с Украиной страну-агрессора ожидает масштабная безработица и мощный дефицит базовых продуктов.

Теги:
#Война #Игорь Стрелков #Игорь Гиркин-Стрелков
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