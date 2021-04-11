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Журналісти отримали доступ до тисяч телефонних розмов фігуранта справи про збиття MH17 Дубинського

Журналісти отримали доступ до тисяч телефонних розмов фігуранта справи про збиття MH17 Дубинського
Оновлено 15:22 Сьогодні Телеграф

Нідерландські журналісти заявили про те, що отримали доступ до тисяч телефонних розмов Сергія Дубинського, одного з чотирьох обвинувачених у справі про збиття літака Boeing рейсу MH17.

Про це було сказано в сюжеті передачі Nieuwsuur, яка публікує окремі фрагменти.

Журналісти стверджують, що записи були зроблені СБУ, 12 з них вже опублікувала Спільна слідча група (ССГ).

Розмови є частиною розслідування і підтверджують версію ССГ про те, що літак був збитий "Буком".

Пасажирський Боїнг "Малайзійських авіаліній" був збитий 17 липня 2014 року в Донецькій області. В результаті катастрофи загинули 298 осіб.

Пізніше слідчі встановили чотирьох підозрюваних - тодішній ватажок бойовиків Ігор Гиркин і його підлеглі Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко. Їх звинувачують в транспортуванні ЗРК "Бук" з Росії на непідконтрольні Україні території.

Як повідомлялося раніше, в Нідерландах не знайшли приводів пред'являти Україні звинувачення через незакритий повітряного простору в день, коли був збитий MH17

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 52

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Донбас, MH17, ОРДЛО, Сергій Дубинський.
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