Обвинение требует пожизненного приговора для всех четырех подсудимых

Нидерландский суд, который 10 июня завершил рассмотрение дела о гибели людей в сбитом над Украиной авиарейсе MH17 компании Malaysia Airlines, назвал дату, когда будет обнародован приговор. Как сообщает Reuters, решение станет известно 17 ноября этого года.

По выводам прокуратуры, один гражданин Украины и трое россиян помогли доставить из россии ракетную систему "Бук", которой 17 июля 2014 года был сбит гражданский самолет. Тогда все 298 человек, находившиеся на его борту, как пассажиры, так и члены экипажа, погибли. Большинство из них были гражданами Нидерландов.

Сообщается, что все подозреваемые остаются на свободе. Это россияне Игорь Гиркин, он же Игорь Стрелков и Сергей Дубинский, их соотечественник Олег Пулатов, находившийся в момент выстрела непосредственно в месте запуска ракеты, а также украинец Леонид Харченко, после начала войны на Донбассе перешедший на сторону оккупантов.

В международную следственную группу, которая занималась этим делом, входят специалисты из Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Они пришли к выводу, что установка "Бук", сбитая самолетом, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО вооруженных сил россии.

Как сообщал "Телеграф", в июле накануне годовщины крушения рейса MH-17 Евросоюз призвал россию признать свою вину.