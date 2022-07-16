Річниця загибелі рейсу MH17: ЄС зробив заяву та звернувся до росії

Від російської влади вимагають визнання причетності до трагедії

З нагоди восьмої річниці збиття пасажирського Boeing 777 рейсу MH17 Malaysia Airlines у Європейському Союзі заявили, що очікують від росії визнання своєї відповідальності за катастрофу, жертвами якої стали сотні людей.

Про це у суботу, 16 липня, заявив голова зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозеп Боррель.

За словами дипломата, Європа підтримує всі зусилля, які спрямовані на встановлення істини й досягнення справедливості для 298 жертв збитого рейсу MH17 та їх родичів, а також притягнення до відповідальності винних за Резолюцією Радбезу ООН 2166.

Боррель додав, що російська агресія проти України — це ще одне болісне нагадування про те, що сталося з бортом MH17 8 років тому. Цей факт ще більше посилює необхідність встановити відповідальних.

"Нагадуючи про свої попередні заяви, Європейський Союз бере до уваги всі судові процеси, які відбуваються з цього приводу, і очікує, що росія визнає свою відповідальність і повністю співпрацюватиме в зусиллях щодо встановлення відповідальності", — додав він.

Варто зазначити, що пасажирський Боїнг "Малайзійських авіаліній" був збитий на тимчасово окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року під час рейсу MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур. Під час катастрофи загинув 283 пасажири та 15 членів екіпажу. Міжнародна слідча група у складі 5 країн (Нідерланди, Австралія, Бельгія, Малайзія та Україна) дійшла висновку, що літак був збитий ЗРК "Бук", який належить російській 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО. Судовий процес у цій справі завершився на початку червня, однак вердикт мають оголосити у листопаді/грудні 2022 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що одним з обвинувачених у цій справі є російський терорист Ігор Гіркін (позивний "Стрілок"), який активно коментує війну в Україні з території росії.