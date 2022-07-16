Годовщина гибели рейса MH17: ЕС сделал заявление и обратился к россии

От российских властей требуют признания причастности к трагедии

В связи с восьмой годовщиной сбития пассажирского Boeing 777 рейса MH17 Malaysia Airlines в Европейском Союзе заявили, что ожидают от россии признания своей ответственности за катастрофу, жертвами которой стали сотни человек.

Об этом в субботу, 16 июля, заявил глава внешнеполитической службы Европейского Союза Жозеп Боррель.

По словам дипломата, Европа поддерживает все усилия, направленные на установление истины и достижение справедливости для 298 жертв сбитого рейса MH17 и их родственников, а также привлечения к ответственности виновных по Резолюции Совбеза ООН 2166.

Боррель добавил, что российская агрессия против Украины — это еще одно болезненное напоминание о том, что произошло с бортом MH17 8 лет назад. Этот факт еще больше усугубляет необходимость установить ответственных.

"Напоминая о своих предварительных заявлениях, Европейский Союз принимает во внимание все судебные процессы, происходящие по этому поводу, и ожидает, что россия признает свою ответственность и будет полностью сотрудничать в усилиях по установлению ответственности", — добавил он.

Следует отметить, что пассажирский Боинг "Малайзийских авиалиний" был сбит на временно оккупированной территории Донбасса 17 июля 2014 во время рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Во время катастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Международная следственная группа в составе 5 стран (Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина) пришла к выводу, что самолет был сбит ЗРК "Бук", принадлежащей российской 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО. Судебный процесс по этому делу завершился в начале июня, однако вердикт должен быть оглашен в ноябре/декабре 2022 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что одним из обвиняемых по этому делу является российский террорист Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), активно комментирующий войну в Украине с территории россии.