Виновен может быть и сам Шойгу

Один из бывших главарей "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом найти и наказать виновных в провале "блицкрига" в Украине.

Соответствующее видео появилось накануне на просторах сети.

По мнению Гиркина, захватить Киев и Украину за несколько дней, как планировали россияне, не вышло из-за предоставления неверных сведений о настроениях украинцев и реальном положении дел.

"Покажите голову того, кто дал вам абсолютно ложную информацию о ситуации в Украине, благодаря которой вы прос**ли золотые дни, когда мог быть совершен блиц-криг. Его вы не совершили именно потому что у вас ложное представление об оперативной обстановке в Украине. Голову покажите! Одну хотя бы. Вот с этого нужно начинать, с кадров. Не начнете – война будет проиграна", — заявил террорист.

Он также добавил, что в высшем руководстве РФ есть заинтересованные в проигрыше страны, среди которых может быть и министр обороны Сергей Шойгу, которого Гиркин подозревает по меньшей мере в халатности: "В предательстве у меня нет возможности обвинить, но в ней бы я его заподозрил".

Как сообщал "Телеграф", ранее Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что россия построила на Донбассе так называемый "заповедник дер*ма".