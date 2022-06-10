Уже в этом году огласят приговор в этом деле

В пятницу, 10 июня, в Нидерландах завершилось последнее судебное заседание по гибели пассажиров Boeing 777 рейса MH17, сбитого в небе над Донбассом летом 2014 года.

Об этом сообщила Объединенная международная группа по уголовному расследованию MH17 в Twitter. Сообщается, что вердикт в деле будет оглашен судом в ноябре/декабре 2022 года.

Добавим, что на заседаниях 9 и 10 июня в суде выступала защита одного из четырех обвиняемых – россиянина Олега Пулатова. Представитель рф свою вину отрицает и настаивает на том, что после 7 лет расследования "до сих пор до конца не понятно, что произошло".

Напомним, пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний" Boeing 777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на временно оккупированной территории Донбасса 17 июля 2014 года. В результате трагедии погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Международная следственная группа, в которую вошли Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина, пришла к выводу, что самолет был сбит ЗРК "Бук", что принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО Вооруженных сил рф.

Справка: Пулатов на момент трагедии был заместителем главы разведывательной службы боевиков "ДНР". По данным следствия, он находился рядом с установкой при выстреле. Перед началом слушаний Пулатов неожиданно согласился присоединиться к судебному процессу. Таким образом, россия получила доступ к материалам дела. Другими обвиняемыми в этом деле являются: Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Леонид Харченко (позывной "Крот").

К слову, террорист Гиркин сейчас находится в рф и активно комментирует происходящее на войне в Украине. К примеру, он заявил, что рф не сможет захватить Украину. В этом боевик обвиняется лично главу минобороны рф сергея шойгу.