путін знову висловився про війну в Україні: у промові був цікавий момент

З його промови зникли слова про "демілітаризацію" та "денацифікацію"

У понеділок, 15 серпня, на 173-ій день повномасштабного російського вторгнення в Україну кривавий диктатор володимир путін взявся розповідати росіянам про хід так званої "спецоперації на Донбасі" (так кремль називає війну). У його промові знайшовся один дуже цікавий момент — з цілей окупаційної армії, зокрема, зникли згадки про "денацифікацію" та "демілітаризацію".

Як передають пропагандистські ЗМІ, нові цілі, з якими армія країни-агресора нібито справляється, російський президент озвучив на відкритті форуму "Армія-2022".

Президент рф переконував, що росвійська на Донбасі борються "за мирне життя" та "крок за кроком звільняють Донбас". При цьому він жодним чином не згадав ситуацію у Херсонській області, де окупанти зазнають поразки, а також промовчав про Запорізьку область, які росіяни окупували лише частково.

"Наш народ пишається своїми армією та флотом, професіоналізмом та мужністю своїх захисників. За всіх часів вони надійно стояли на варті суверенітету та безпеки Батьківщини, несли волю іншим народам. І сьогодні під час спеціальної військової операції наші воїни разом із бійцями Донбасу з честю виконують свій обов'язок, борються за росію, за мирне життя в Донецькій та Луганській народних республіках, чітко виконують усі поставлені завдання – крок за кроком звільняють землю Донбасу", — заявив кривавий диктатор.

Нагадаємо, що з цілями так званої "спецоперації" представники російської влади постійно плутаються. Голова МЗС країни-агресора сергій лавров переконує, що росіяни претендують не лише Донецьку та Луганську області, а й інші території України. А слідом за ним цю думку почав розвивати й голова російського Радбезу дмитро медведєв, заявивши, що "ЗСУ треба відсунути не тільки від Донецька, а й ширше…далі". Однак, коли доходить до справи то російські війська зазнають тотальних втрат і виконати завдання своєї верхівки не можуть.