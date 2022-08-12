Щоденні втрати росіян в Україні: у США назвали вражаючу цифру

Ситуацію для окупантів сильно погіршує використання ЗСУ американської артилерії

Про те, що у російських окупантів в Україні справи йдуть вкрай погано, свідчать, зокрема, чутки про постійну ротацію військового керівництва. Зараз іде мова про зміну начальника чорноморського флоту рф. Розвіддані США підтверджують, що втрати росіян просто величезні.

Як пише The New York Times, розвідка та військові кажуть про 500 убитих та поранених росіян щодня. Через це поступ російської армії відбувається вкрай повільно, а самі окупанти виснажені тяжкою роботою, на яку перетворилась для них запланована кремлем "маленька переможна війна".

Адміністрація Байдена схиляється до думки, що навіть до кінця цього року у росіян не вийде досягти своєї урізаної цілі – захопити весь Донбас. Ситуація для окупантів погіршилась ще й прибуттям на фронт американських реактивних систем залпового вогню, зокрема тепер уже легендарних HIMARS, які дозволили деокупувати частину територій і порушити логістику росіян.

Також, посилаючись на двох неназваних чиновників, NYT пише про 20 000 убитих в Україні росіян, 5 000 з яких – це найманці приватної військової компанії "Вагнер". При цьому чиновники наголосили, що ця оцінка базується на аналізі супутникових знімків, перехоплених повідомлень, дописів у соцмережах та повідомленнях місцевих ЗМІ. Тобто, вона може бути неповною.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Про що говорять дані щодо виведення з України на відновлення боєздатності російських БТГр Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко (відомий також як "Злий одесит") про показник втрат окупантів в Україні:

Разом з тим, американці кажуть і про значні втрати серед оборонців України. Аналітики США відзначають, що нинішня війна в Україні уже стала найбільш кровопролитним збройним конфліктом в Європі з часів Другої світової.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Михайло Подоляк назвав приблизну цифру щоденних втрат України – вони вдесятеро менші, ніж у окупантів.