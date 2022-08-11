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Росіяни через невдачі хочуть змінити важливого воєначальника — ЗМІ

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Віктор Соколов Новина оновлена 11 серпня 2022, 21:25
Віктор Соколов

Росіяни втратили чимало кораблів

У четвер, 11 серпня, на 169-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що Чорноморський флот російських окупантів чекає на зміну командування.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляють севастопольські "ЗМІ", передає dumskaya. Причиною, схоже, стали невдачі російських військ, зокрема флоту на війні з Україною.

Повідомляється, що замість адмірала Ігоря Осипова, який командує ЧФ із травня 2019 року, його очолить 59-річний віцеадмірал Віктор Соколов.

Соколов пройшов службу від командира мінно-торпедної бойової частини на кількох кораблях, начальника штабу та командира дивізіону тральщиків до заступника командувача північного флоту (з 2013 року) та начальника військово-морської академії імені адмірала Кузнєцова (з 2020 року). Примітно, що Соколов командував середземноморським походом кораблів північного флоту на чолі з важким крейсером "Адмірал Кузнєцов".

Додамо, станом на 11 серпня росія втратила на війні з Україною 15 кораблів/катерів.

Потери армии рф в Украине
Втрати армії росії в Україні

Нагадаємо, ЧФ втратив свій флагман крейсер "Москва". 14 квітня судно, підбите двома українськими ракетами "Нептун", затонуло під час буксирування до порту. У червні до берегів Одеси прибило залишки флагмана.

Раніше повідомлялося, що в День військово-морського флоту росії в окупованому Севастополі був атакований штаб Чорноморського флоту рф.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією