Війна — день 169: росіяни продовжують отримувати удар за ударом по своїй військовій інфраструктурі

Оперативно про головне 11 серпня

Триває 169-й день з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Поки росіяни відходять від потужного вибуху на військовому аеродромі біля міста Саки в окупованому Криму, в окупованому Донецьку стався вибух нібито з подальшим витоком аміаку на місцевому пивоварному заводі. Тим часом у ЄС всерйоз розглядають можливість заборони видачі віз до Шенгенської зони для громадян росії.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформуватиме про головні події 11 серпня, проте більш оперативно отримувати інформацію можна у нашому телеграм-каналі за цим посиланням .

00:00 Чим більше втрат у російських окупантів, тим швидше українці звільнять свою землю і зможуть гарантувати безпеку Україні, сказав у традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

Дані за 8 серпня доступні у матеріалі: "Війна — день 166: окупанти готують "референдуми" та тероризують Запорізьку АЕС".

Інформацію за 9 серпня можна прочитати у зведенні: "Війна — день 167: постачання зброї Україні та вибухи в окупованому Криму".

А про те, що відбувалося 10 серпня, читайте в публікації: "Війна — день 168: окупанти продовжують тероризувати мирні міста, але "бавовни" вже чути в Криму".