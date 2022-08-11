Воювати з Україною погодилися тисячі білорусів: подробиці

РФ все ще намагається втягнути білорусів у війну проти України

У четвер, 11 серпня, на 169-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що близько 13 тисяч білоруських діючих та колишніх військових погодилися брати участь у війні в Україні на боці окупантів.

Про це під час брифінгу у четвер повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає Ukrinform TV. За його словами, головною мотивацією цих білорусів є грошова винагорода без ідеологічної складової.

"Загалом, за наявними даними, росія продовжує втягувати Білорусь у повномасштабну війну проти України. За попередніми даними, до 13 тисяч осіб з діючих та колишніх військових підрозділів білоруських сил спеціальних операцій, а також ОМОНу підписали згоду на участь у війні проти України", — заявив Громов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в МВС України висловили побоювання, що росіянам все ж таки вдасться дотиснути Білорусь і змусити РБ брати участь у війні проти України.

Нагадаємо, що в Білорусі на аеродромі, що використовується росіянами, прогриміли вибухи.