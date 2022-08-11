Білоруська "бавовна": на аеродромі, що використовують росіяни, чули вибухи

У міністерстві оборони РБ заявили про "загоряння"

На території аеродрому "Зябрівка" у Білорусі чули вибухи та бачили спалахи. Вночі 11 серпня за півгодини після опівночі зафіксували вісім спалахів. Зазначимо, що цей аеродром росія використовує для завдання ракетних ударів по Україні.

Про це повідомляє група моніторингу військової активності "Білоруські Гаюн". Інформацію підтвердили кілька джерел, повідомляється, що також відчувалася ударна хвиля після вибухів.

Вибухи чули мешканці Гомельського району. Вони йшли з боку зябрівського аеродрому. Точної інформації про те, що відбувається, немає — у Білорусі з 9 по 25 серпня відбуваються оперативно-тактичні навчання за участю ВПС та ППО. Місце проведення не повідомлялося, але наголошується, що околиці "Зябрівки" підходять під умови для них.

Пізніше пресслужба Міністерства оборони РБ повідомила, що там був спалах нібито під час пробігу однієї з одиниць техніки після заміни двигуна. Повідомляється, що постраждалих немає.

Від аеродрому в Зябрівці до українського кордону близько 30 км і стягування сил на нього зафіксували ще до російського вторгнення, надалі ворог лише нарощував.

Зябрівка на карті

Український Генштаб не повідомляв про зміни у розстановці сил з боку білоруського кордону. Раніше в липні повідомлялося, що аеродром у Зябрівці під російським контролем, там окрім авіації розміщено російські засоби ППО, ЗРК та ракетні комплекси "Іскандер". У регіоні також розгорнули сили радіоелектронної боротьби.

"Телеграф" повідомляв про військові навчання в Білорусі — вони проводяться спільно з росією і включатимуть два етапи, перший з яких проходить на території РБ, а другий в рф.