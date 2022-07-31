Британські розвідники б'ють на сплох через лукашенка та Україну

Через режим лукашенка погіршується ситуація і в самій Білорусі

Потужні ракетні обстріли по Україні з боку Білорусі є свідченням того, що невизнаний світовою спільнотою білоруський президент олександр лукашенко продовжує підтримувати вторгнення росії в нашу державу та ще більше стає залежним від кремля.

До такого висновку дійшли розвідники Міністерства оборони Великої Британії — відповідний звіт з'явився у їх Twitter-акаунті у неділю, 31 липня.

У британському міністерстві нагадали, як 28 липня російські військові випустили два десятки ракет по північних регіонах України з території Білорусі. Додамо, що для цього використовувався аеродром Зябрівка у Гомельському районі. Там Білорусь дозволила розмістити близько 10 зенітних ракетних комплексів С-300, а також С-400 і, ймовірно, не менше 2 оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер".

"Це сталося після того, як росія використала білоруську територію для здійснення основних ударів своєї невдалої спроби взяти Київ у лютому. олександр лукашенко продовжує дотримуватися лінії Москви щодо українського конфлікту, заявивши 21 липня, що Україна повинна прийняти вимоги росії щодо припинення війни", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, зазначають розвідники, режим пособника тероризму лукашенка став ще більш авторитарним у самій Білорусі. В країні ввели смертну кару за "підготовку терористичних актів".

"Його дедалі більші й безпідставні звинувачення в задумах Заходу щодо Білорусі та України, ймовірно, свідчать про те, що він став майже повністю залежним від Росії", — вважають в розвідці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 21 липня з'явилися перші ознаки того, що лукашенко повністю опинився під впливом кремля і почав виконувати їх накази. Зокрема, він закликав Україну терміново сідати за стіл переговорів з країною-агресором росією, а також почав говорити про те, що нашій владі треба домовлятися з путіним.