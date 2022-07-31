Британские разведчики бьют тревогу из-за лукашенко и Украины

Из-за режима лукашенко ухудшается ситуация и в самой Беларуси

Мощные ракетные обстрелы по Украине со стороны Беларуси свидетельствуют о том, что непризнанный мировым сообществом белорусский президент александр лукашенко продолжает поддерживать вторжение россии в наше государство и еще больше становится зависимым от кремля.

К такому выводу пришли разведчики Министерства обороны Великобритании — соответствующий отчет появился в Twitter-аккаунте в воскресенье, 31 июля.

В британском министерстве напомнили, как 28 июля российские военные выпустили два десятка ракет по северным регионам Украины с территории Беларуси. Добавим, что для этого использовался аэродром Зябровка в Гомельском районе. Там Беларусь разрешила разместить около 10 зенитных ракетных комплексов С-300, а также С-400 и, вероятно, не менее 2 оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

"Это произошло после того, как россия использовала белорусскую территорию для осуществления основных ударов своей неудачной попытки взять Киев в феврале. александр лукашенко продолжает придерживаться линии Москвы по поводу украинского конфликта, заявив 21 июля, что Украина должна принять требования россии по прекращению войны", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают разведчики, режим пособника терроризма лукашенко стал еще более авторитарным в самой Беларуси. В стране ввели смертную казнь за "подготовку террористических актов".

"Его все большие и безосновательные обвинения в замыслах Запада по отношению к Беларуси и Украине, вероятно, свидетельствуют о том, что он стал почти полностью зависим от россии", — считают в разведке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 21 июля появились первые признаки того, что лукашенко полностью оказался под влиянием кремля и начал выполнять их приказы. В частности, он призвал Украину срочно садиться за стол переговоров со страной-агрессором россией, а также начал говорить о том, что нашей власти нужно договариваться с путиным.