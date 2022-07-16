У Латвії гучний скандал через інтерв’ю з лукашенком: у Білорусі вже кричать про "фашистів"

Латвія рекомендувала своїм громадянам утриматися від відвідин Білорусі після початку вторгнення росії в Україну

Між Білоруссю та Латвією розгорівся скандал через те, що журналісти ризької дитячої Академії Радіо та телебачення Academy KidsTV взяли інтерв’ю у білоруського диктатора олександра лукашенка.

Як повідомляє наближений до лукашенка телеграм-канал "Пул першого", юні латиські журналісти поспілкувалися із диктатором перед відкриттям фестивалю "Слов’янський базар" у Вітебську.

Після цього глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс запросив в Academy KidsTV пояснення щодо того, що їх підштовхнуло на цей вчинок.

"Через грубе ігнорування рекомендацій МЗС щодо безпеки подорожей та участі в інформаційній війні діяльність подібних організацій неприпустима і має бути припинена", — написав міністр у своєму твіттері.

Варто зазначити, що у Латвії після початку вторгнення росії в Україну випустили суворі рекомендації утриматися від поїздок до рф чи Білорусі, крім того, там порадили своїм громадянам негайно покинути ці країни.

Білоруські пропагандисти після цього накинулися на посадових осіб Латвії, назвавши тих "ліберал-фашистами" та "ксенофобами". Крім того, вони перекрутили заяви і видали її так, що нібито глава МЗС Латвії "закриває школу" через цей візит, а Служба держбезпеки Латвії вже нібито розпочала перевірки її вихованців за статтею про держзраду.

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Як повідомлялося раніше, латиські спецслужби повідомили, що росія і Білорусь об’єднали зусилля з вербування агентів у Латвії, щоб отримати доступ до документів, які містять державну таємницю.