В Латвии громкий скандал из-за интервью с лукашенко: в Беларуси уже кричат о "фашистах"

Латвия рекомендовала своим гражданам воздержаться от посещения Беларуси после начала вторжения россии в Украину

Между Беларусью и Латвией разгорелся скандал, из-за того, что журналисты рижской детской Академии Радио и телевидения Academy KidsTV взяли интервью у беларусского диктатора александра лукашенко.

Как сообщает приближенный к лукашенко телеграм-канал "Пул первого", юные латышские журналисты пообщались с диктатором перед открытием фестиваля "Славянский базар" в Витебске.

После этого глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс запросил у Academy KidsTV объяснения относительно того, что их подтолкнуло на этот поступок.

"Из-за грубого игнорирования рекомендаций МИД по безопасности путешествий и участия в информационной войне деятельность подобных организаций недопустима и должна быть прекращена", — написал министр в своем твиттер.

Стоит отметить, что в Латвии после начала вторжения россии в Украину выпустили строгие рекомендации воздержаться от поездок в россию или Беларусь, кроме того, там посоветовали своим гражданам немедленно покинуть эти страны.

Белорусские пропагандисты после этого набросились на должностных лиц Латвии, назвав тех "либерал-фашистами" и "ксенофобами". Кроме того они перекрутили заявления и выдали его так, что якобы глава МИД Латвии "закрывает школу" из-за этого визита, а Служба госбезопасности Латвии уже якобы начала проверки ее воспитанников по статье о госизмене.

Как сообщалось ранее, латышские спецслужбы сообщили, что россия и Беларусь объединили усилия по вербовке агентов в Латвии, чтобы получить доступ к документам, содержащим в себе государственную тайну.