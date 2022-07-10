В россии и Беларуси задумали еще одну подлость — на этот раз для Латвии

Стране-агрессору важно получить доступ к разведданным и гостайнам соседних государств

После товарной "блокады" Калининграда, которую Латвия организовала россии, в Кремле определили это государство, как недружественное. Поэтому на данный момент одним из главных приоритетов спецслужб россии, а также Беларуси является вербование местных политиков и чиновников. Наиболее важным в этом всем является возможность доступа таких людей к государственным тайнам и другой важной информации.

Новость сообщает издание Delfi, которое ссылается на латвийскую Службу государственной безопасности (VDD). Объединение усилий белорусских и российских агентов произошло на фоне общего противостояния НАТО со стороны этих стран.

Сообщается, что в Кремле всегда были заинтересованы в наличии своих шпионов среди латвийских чиновников, однако сейчас этот процесс еще больше активизировался. В приоритете — получение информации о государственных тайнах, будущих политических решениях, а также сведения о ситуации в приграничных регионах Латвии. Последние данные якобы планируются использовать, если военная агрессия рф против Украины превратится в более масштабный конфликт.

Как известно, россия весьма недовольна тем, насколько сильно Латвия поддерживает украинцев в нынешней войне. Кроме того, что наши союзники выделили около трети своего оборонного бюджета для помощи ВСУ, они еще и решили проверять всех людей, идущих к ним в армию. Если за ними будет замечена лояльность к российскому государству, командование предоставит им отказ от службы. К тому же латвийские производители важной для армии техники регулярно сотрудничают с Украиной. Так недавно было закуплено три сотни важнейших дронов, которые помогут нашим парням вести разведку.

Добавим также, что Латвия вместе с Эстонией были одними из первых государств, которые признали действия россиян в Украине настоящим геноцидом. При этом они не обошлись громкими заявлениями, а сделали это на официальном уровне.

Вероятно, именно поэтому (а также из-за невозможности возить товары транзитом через Латвию из Калининграда) россия и ополчилась на официальную Ригу, угрожая ей последствиями.