В россии угрожают Литве и Евросоюзу пакетом "жестких мер": подробности

россия угрожает Литве и Евросоюзу ответными мерами на блокаду Калининградской области

Представитель министерства иностранных дел рф Мария Захарова заявила, что пакет ответных мер на запрет транзита в Калининградскую область в отношении Евросоюза и Литвы уже готов, но пока применяться не будет.

Об этом она сказала в пятницу, 8 июля, отвечая на вопрос СМИ, передает официальный сайт ведомства.

Мария Захарова сообщила, что диалог с Еврокомиссией и Литвой еще продолжается: "Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время. Рассчитываем, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть россии".

Также представительница МИД отметила, что российские экономические операторы несут убытки из-за запрета на перевозку ряда санкционных товаров.

Захарова называет санкции Литвы незаконными и угрожает, что в ближайшее время москва может предпринять ответные меры.

"Ожидать до бесконечности мы не будем. Ещё раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось", — сказала представитель министерства.

Напомним, что Литва ввела запрет на жд-транзит санкционных товаров в Калининградскую область 17 июня после разъяснения Еврокомиссии. В основном это коснулось различных стройматериалов, металлов, а также бетона. Решение Литвы вызвало споры даже среди стран-членов Евросоюза