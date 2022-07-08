В россии угрожают Литве и Евросоюзу пакетом "жестких мер": подробности
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россия угрожает Литве и Евросоюзу ответными мерами на блокаду Калининградской области
Представитель министерства иностранных дел рф Мария Захарова заявила, что пакет ответных мер на запрет транзита в Калининградскую область в отношении Евросоюза и Литвы уже готов, но пока применяться не будет.
Об этом она сказала в пятницу, 8 июля, отвечая на вопрос СМИ, передает официальный сайт ведомства.
Мария Захарова сообщила, что диалог с Еврокомиссией и Литвой еще продолжается: "Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время. Рассчитываем, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть россии".
Также представительница МИД отметила, что российские экономические операторы несут убытки из-за запрета на перевозку ряда санкционных товаров.
Захарова называет санкции Литвы незаконными и угрожает, что в ближайшее время москва может предпринять ответные меры.
"Ожидать до бесконечности мы не будем. Ещё раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось", — сказала представитель министерства.
Напомним, что Литва ввела запрет на жд-транзит санкционных товаров в Калининградскую область 17 июня после разъяснения Еврокомиссии. В основном это коснулось различных стройматериалов, металлов, а также бетона. Решение Литвы вызвало споры даже среди стран-членов Евросоюза