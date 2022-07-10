У росії та Білорусі задумали ще одну підлість — цього разу для Латвії

Країні-агресору важливо отримати доступ до розвідданих та держтаємниць сусідніх держав

Після товарної "блокади" Калінінграда, яку Латвія організувала Росії, у Кремлі визначили цю державу як недружню. Тому наразі одним із головних пріоритетів спецслужб рф, а також Білорусі є залучення місцевих політиків та чиновників. Найважливішим у цьому є можливість доступу таких людей до державних таємниць та іншої важливої інформації.

Новину повідомляє видання Delfi, яке посилається на латвійську Службу державної безпеки (VDD). Об’єднання зусиль білоруських та російських агентів відбулося на тлі спільного протистояння НАТО з боку цих країн.

Повідомляється, що у Кремлі завжди були зацікавлені у наявності своїх шпигунів серед латвійських чиновників, проте зараз цей процес ще більше активізувався. У пріоритеті — отримання інформації про державні таємниці, майбутні політичні рішення, а також інформацію про ситуацію в прикордонних регіонах Латвії. Останні дані нібито плануються використовувати, якщо військова агресія рф проти України перетвориться на більш масштабний конфлікт.

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Як відомо, росія дуже незадоволена тим, наскільки сильно Латвія підтримує українців у нинішній війні. Крім того, що наші союзники виділили близько третини свого оборонного бюджету для допомоги ЗСУ, вони ще й вирішили перевіряти всіх людей, які йдуть до них до армії. Якщо за ними буде помічено лояльність до російської держави, командування надасть їм відмову від служби. До того ж, латвійські виробники важливої для армії техніки регулярно співпрацюють з Україною. Так нещодавно було закуплено три сотні найважливіших дронів, які допоможуть нашим хлопцям вести розвідку.

Додамо також, що Латвія разом із Естонією були одними з перших держав, які визнали дії росіян в Україні справжнім геноцидом. При цьому вони не обійшлися гучними заявами, а це зробили на офіційному рівні.

Ймовірно, саме тому (а також через неможливість возити товари транзитом через Латвію з Калінінграда) росія і ополчилася на офіційну Ригу, загрожуючи їй наслідками.