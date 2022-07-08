У Росії загрожують Литві та Євросоюзу пакетом "жорстких заходів": подробиці

росія загрожує Литві та Євросоюзу заходами у відповідь на блокаду Калінінградської області

Представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що пакет заходів у відповідь на заборону транзиту в Калінінградську область щодо Євросоюзу і Литви вже готовий, але поки застосовуватися не буде.

Про це вона сказала у п’ятницю, 8 липня, відповідаючи на запитання ЗМІ, повідомляє офіційний сайт відомства.

Марія Захарова повідомила, що діалог з Єврокомісією та Литвою ще триває: "Нас запевняють у тому, що питання має вирішитися найближчим часом. Розраховуємо, що у Брюсселі та Вільнюсі буде прийнято єдине правильне рішення, яке забезпечить безперешкодний транзит до ексклавної частини росії".

Також представниця МЗС зазначила, що російські економічні оператори зазнають збитків через заборону на перевезення низки санкційних товарів.

Захарова називає санкції Литви незаконними і загрожує, що найближчим часом москва може вжити заходів у відповідь.

"Чекати до нескінченності ми не будемо. Ще раз попереджаємо, що, якщо найближчими днями ситуація не стабілізується, то росія застосує щодо Литви та Євросоюзу жорстких заходів, підготовку яких уже завершено. Вирішення проблеми надто затягнулося", — сказала представник міністерства.

Нагадаємо, що Литва ввела заборону на залізничний транзит санкційних товарів до Калінінградської області 17 червня після роз’яснення Єврокомісії. В основному це торкнулося різних будматеріалів, металів та бетону. Вирішення Литви викликало суперечки навіть серед країн-членів Євросоюзу