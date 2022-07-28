Україну знову потужно обстріляли з Білорусі: які зараз ризики вторгнення

Моніторингова група дала втішний прогноз для українців

Рано вранці 28 липня, на 155 день війни з росією, з території Білорусі по мирних українських регіонах знову було запущено понад два десятки ракет. На тлі ворожих дій з боку сусідньої Республіки в Україні топтемою для обговорення знову став ймовірний військовий напад армії РБ, яка стягнула до кордону бойову техніку та особовий склад.

Осторонь не залишилася і моніторингова група "Беларускі Гаюн", котра на систематичній основі слідкує за діями Білорусі. У своєму Телеграм-каналі її представники прокоментували сьогоднішній ракетний обстріл з території Республіки, вкотре наголосивши, що жодних передумов щодо можливого вторгнення білоруських військ в Україну, вони не бачать.

"Щодо часто задається питання про можливий наступ: наша моніторингова група так само не бачить таких передумов у найближчому майбутньому, як і раніше", — пише канал.

Крім того, у тексті публікації зазначається, що групі відслідковувачів вдалося отримати фотографії запуску ракет із аеродрому Зябрівка, що у Гомельському районі. Наразі на території аеродрому поблизу українського кордону Білорусь розмістила близько десяти одиниць зенітних ракетних комплексів С-300, а також С-400 і, ймовірно, не менше двох оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер".

Ракетний обстріл з Білорусі

На ранок 28 липня, лише за одну годину РБ випустила близько 25 ракет, частина з яких влучила по Київщині та Чернігівщині. Деякі ворожі снаряди вдалося збити силам протиповітряної оборони.

"Якщо припустити, що всі запуски були з ОТРК "Іскандер", то на аеродромі має бути щонайменше 6 таких комплексів. Для цього потрібні або якісні детальні супутникові знімки (рівня компанії MAXAR), або дані людей із землі, які могли спостерігати переміщення російських дивізіонів дорогами Білорусі", — підсумували у "Білорускі Гаюн".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку військового експерта Олега Жданова, Україна має дві загрози з боку сусідньої Білорусі: йдеться про російські комплекси "Іскандер", які розташовані в прикордонних районах Республіки, а також російська авіація, котра на систематичній основі користується повітряним простором сусідньої країни.