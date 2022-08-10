"Бізнес є бізнес": лукашенко знайшов нового "найближчого сусіда", і це не росія

Білоруський диктатор після технічного дефолту вирішив зблизитися з ЄС

Невизнаний світовою спільнотою диктатор Білорусі олександр лукашенко раптово вирішив піти на зближення з Євросоюзом.

Як повідомляє "Дзеркало", лукашенко під час засідання уряду країни за участю представників найбільших білоруських підприємств згадав, що половина експорту йшла саме до країн ЄС.

"Нам у жодному разі не можна йти з Євросоюзу. Це наш найближчий сусід", — сказав він.

За його словами, "сказ політиків" йде на другий план, а "бізнес є бізнес" і тому треба працювати з країнами Європи.

Зокрема він зазначив, що у світі спостерігається високий попит на мінеральні добрива та нафтопродукти, які є у Білорусі. При цьому відсутність попиту він пояснив тим, що його країна "недостатньо активна у просуванні своєї продукції".

"Тому в жодному разі не можна відкидати їх і навіть у певній риториці, термінології, не можна це виключати", — сказав він, додавши, що треба йти до ЄС і пропонувати налагодити нові ланцюжки торгівлі.

Після цього він доручив прем’єру "зайнятися тільки експортом", зустрітися з послами та вимагати від них результатів.

Як відомо, напруга у відносинах між Мінськом та Брюсселем виникла у 2020 році після жорсткого придушення антиурядових протестів у Білорусі.

Після вторгнення росії в Україну ЄС назвав Білорусь співучасником і ввів ще більш жорсткі санкції.

15 липня стало відомо, що Мінськ спробував виплатити борги щодо єврооблігацій у національній валюті, що свідчить про початок технічного дефолту.