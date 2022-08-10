"Бизнес есть бизнес": лукашенко нашел нового "ближайшего соседа", и это не россия
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Белорусский диктатор после технического дефолта решил сблизиться с ЕС
Непризнанный мировым сообществом диктатор Беларуси александр лукашенко внезапно решил пойти на сближение с Евросоюзом.
Как сообщает "Зеркало", лукашенко во время заседания правительства страны с участием представителей крупнейших белорусских предприятий вспомнил, что половина экспорта идет как раз в страны ЕС.
"Нам ни в коем случае нельзя уходить из Евросоюза. Это наш ближайший сосед", — сказал он.
По его словам "бешенство политиков" уходит на второй план, а "бизнес есть бизнес" и поэтому надо работать со странами Европы.
В частности он отметил, что в мире наблюдается высокий спрос на минеральные удобрения и нефтепродукты, которые есть в наличии в Беларуси. При этом отсутствие спроса он объяснил тем, что его страна "недостаточно активна в продвижении своей продукции".
"Поэтому ни в коем случае нельзя отбрасывать их и даже в определенной риторике, терминологии, нельзя это исключать", — сказал он, добавив, что надо идти к ЕС и предлагать наладить новые цепочки торговли.
После этого он поручил премьеру "заняться только экспортом", встретиться с послами и потребовать от них результатов.
Как известно, напряжение в отношениях между Минском и Брюсселем возникло в 2020 году после жесткого подавления антиправительственных протестов в Беларуси.
После вторжения россии в Украину, ЕС назвал Беларусь соучастницей и ввел еще более жесткие санкции.
15 июля стало известно, что Минск попытался выплатить долги по еврооблигациям в национальной валюте, что свидетельствует о начале технического дефолта.