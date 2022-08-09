Білорусь розпочала нові військові навчання на кордоні з Україною: що відомо

Другий етап навчань проходитиме у росії

З 9 серпня сусідня Білорусь, яка нещодавно вдалася до проведення перевірок боєздатності в частинах сил спецоперацій своїх збройних сил, з 9 по 25 серпня планує провести оперативно-тактичні навчання за участі військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони з бойовою стріляниною.

Відповідну інформацію у вівторок, 9 серпня, оприлюднили у Телеграм-каналі Міністерства оборони Республіки, відзначивши, що головною метою проведення такого роду занять є підвищення злагодженості з'єднань та військових частин під час виконання бойових завдань за призначенням.

Згідно з наявною інформацією, навчання, котрі проходитимуть у два етапи, з 9 по 11 серпня проводитимуть на території Білорусі, а з 22 по 25 серпня — у межах території та повітряного простору полігону "Ашулук" у росії.

Полігон "Ашулук" у росії

Передислоковувати сили до рф планують за допомоги залізничних та повітряних ешелонів.

Також зазначається, що до вказаних навчань залучатимуть особовий склад та озброєння, військову та спеціальна техніка від авіаційних військових частин, військ ппо та радіотехнічних військ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Міністерстві внутрішніх справ України висловили побоювання щодо того, що росії все ж вдасться дотиснути Білорусь та примусити взяти участь у війні проти України.