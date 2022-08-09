Беларусь начала новые военные учения на границе с Украиной: что известно

Второй этап учений будет проходить в россии

С 9 августа соседняя Беларусь, которая недавно начала проверки боеспособности в частях сил спецопераций своих вооруженных сил, с 9 по 25 августа планирует провести оперативно-тактические учения с участием военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны с боевой стрельбой.

Соответствующую информацию во вторник, 9 августа, обнародовали в Телеграмм-канале Министерства обороны Республики, отметив, что главной целью проведения такого рода занятий является повышение слаженности соединений и воинских частей при выполнении боевых задач по назначению.

Согласно имеющейся информации, учения, которые будут проходить в два этапа, с 9 по 11 августа будут проводить на территории Беларуси, а с 22 по 25 августа — в пределах территории и воздушного пространства полигона "Ашулук" в россии.

Полигон "Ашулук" в России

Передислоцировать силы в рф планируют с помощью железнодорожных и воздушных эшелонов.

Также отмечается, что к указанным учениям будут привлекаться личный состав и вооружение, военная и специальная техника от авиационных воинских частей, войск ппо и радиотехнических войск.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Министерстве внутренних дел Украины выразили опасения, что россияне все же удастся дожать Беларусь и заставить принять участие в войне против Украины.