К вторжению из Беларуси приготовиться? Что происходит у северных границ Украины

Страна продолжает поддерживать российских оккупантов в войне против Украины

Угроза со стороны Беларуси не исчезает — россия использует соседнюю страну как плацдарм для обстрелов и сохраняет риск вторжения с севера. В конце июля — начале августа на территории беларуси снова усилилась активность.

Согласно последним сводкам Генштаба ВСУ, кроме усиленной охраны границы между Украиной и Беларусью, также отмечены проведения проверок боеготовности в частях сил спецопераций вооруженных сил РБ.

Кроме испытаний боеготовности, накануне в Беларуси проводили тренировки по связи с беларусским Генштабом. Враг продолжает использовать территорию страны для заброски диверсантов и разведчиков в Украину, а также как "поставщика". Из Беларуси в россию поставляют ряд боеприпасов, которые используют российские оккупанты.

Также в последнюю неделю в приграничных регионах Беларуси отмечено дополнительное развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы. Напомним — ракетная опасность со стороны Беларуси сохраняется всегда — 28 июля территория Украины была обстреляна с аэродрома Зябровка. На нем размещены ракетные силы не только в виде ПВО в виде 10 ЗРК С-300 и С-400, но и по оценкам разведки два комплекса "Искандер".

Как ранее сообщал "Телеграф", в Министерстве внутренних дел опасаются, что россия все же дожмет Беларусь для участия в войне в Украине в полном масштабе.