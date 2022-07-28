Украину снова мощно обстреляли из Беларуси: каковы сейчас риски вторжения

Мониторинговая группа дала утешительный прогноз для украинцев

Ранним утром 28 июля, на 155 день войны с россией, с территории Беларуси по мирным украинским регионам снова было запущено более двух десятков ракет. На фоне враждебных действий со стороны соседней Республики в Украине топ-темой для обсуждения вновь стало возможное военное нападение армии РБ, стащившей к границе боевую технику и личный состав.

В стороне не осталась и мониторинговая группа "Белорускі Гаюн", которая на систематической основе следит за действиями Беларуси. В своем Телеграмм-канале ее представители прокомментировали сегодняшний ракетный обстрел с территории Республики, в очередной раз подчеркнув, что никаких предпосылок возможного вторжения белорусских войск в Украину, они не видят.

"О часто задается вопрос о возможном наступлении: наша мониторинговая группа так же не видит таких предпосылок в ближайшем будущем, как и раньше", — пишет канал.

Кроме того, в тексте публикации отмечается, что группе удалось получить фотографии запуска ракет с аэродрома Зябривка в Гомельском районе. На территории аэродрома вблизи украинской границы Беларусь разместила около десяти единиц зенитных ракетных комплексов С-300, а также С-400 и, вероятно, не менее двух оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

Ракетный обстрел из Беларуси

На утро 28 июля только за один час РБ выпустила около 25 ракет, часть из которых попала по Киевщине и Черниговщине. Некоторые вражеские снаряды удалось сбить силам противовоздушной обороны.

"Если предположить, что все запуски были с ОТРК "Искандер", то на аэродроме должно быть по меньшей мере 6 таких комплексов. Для этого нужны или качественные подробные спутниковые снимки (уровня компании MAXAR), или данные людей с земли, которые могли наблюдать перемещение российских дивизионов дорогами Беларуси", — подытожили в "Белорускі Гаюн".

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению военного эксперта Олега Жданова, Украина имеет две угрозы со стороны соседней Беларуси: речь идет о российских комплексах "Искандер", расположенных в приграничных районах Республики, а также российская авиация, которая на систематической основе пользуется воздушным пространством соседней страны.