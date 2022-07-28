Укр

Украину снова мощно обстреляли из Беларуси: каковы сейчас риски вторжения

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Беларусь продолжает вести негласную войну против Украины Новость обновлена 28 июля 2022, 09:46
Беларусь продолжает вести негласную войну против Украины

Мониторинговая группа дала утешительный прогноз для украинцев

Ранним утром 28 июля, на 155 день войны с россией, с территории Беларуси по мирным украинским регионам снова было запущено более двух десятков ракет. На фоне враждебных действий со стороны соседней Республики в Украине топ-темой для обсуждения вновь стало возможное военное нападение армии РБ, стащившей к границе боевую технику и личный состав.

В стороне не осталась и мониторинговая группа "Белорускі Гаюн", которая на систематической основе следит за действиями Беларуси. В своем Телеграмм-канале ее представители прокомментировали сегодняшний ракетный обстрел с территории Республики, в очередной раз подчеркнув, что никаких предпосылок возможного вторжения белорусских войск в Украину, они не видят.

"О часто задается вопрос о возможном наступлении: наша мониторинговая группа так же не видит таких предпосылок в ближайшем будущем, как и раньше", — пишет канал.

Кроме того, в тексте публикации отмечается, что группе удалось получить фотографии запуска ракет с аэродрома Зябривка в Гомельском районе. На территории аэродрома вблизи украинской границы Беларусь разместила около десяти единиц зенитных ракетных комплексов С-300, а также С-400 и, вероятно, не менее двух оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

Украина подверглась ракетному обстрелу из соседней Беларуси
Ракетный обстрел из Беларуси

На утро 28 июля только за один час РБ выпустила около 25 ракет, часть из которых попала по Киевщине и Черниговщине. Некоторые вражеские снаряды удалось сбить силам противовоздушной обороны.

"Если предположить, что все запуски были с ОТРК "Искандер", то на аэродроме должно быть по меньшей мере 6 таких комплексов. Для этого нужны или качественные подробные спутниковые снимки (уровня компании MAXAR), или данные людей с земли, которые могли наблюдать перемещение российских дивизионов дорогами Беларуси", — подытожили в "Белорускі Гаюн".

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению военного эксперта Олега Жданова, Украина имеет две угрозы со стороны соседней Беларуси: речь идет о российских комплексах "Искандер", расположенных в приграничных районах Республики, а также российская авиация, которая на систематической основе пользуется воздушным пространством соседней страны.

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