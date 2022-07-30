Вопрос времени: дипломат рассказал, вторгнутся ли войска со стороны Беларуси и как это остановить

Если Украина не будет принимать меры, белорусские войска рано или поздно перейдут границу

Нападение Беларуси, о котором давно рассуждают в Украине, является вопросом времени. Предупредить его можно только превентивным ударом. Такое мнение высказал бывший посол Украины в РБ (2010-2011 гг.) Роман Бессмертный.

Свою позицию он объяснил в интервью для Youtube-канала блогерки Вики Денисенко. По мнению Бессмертного, нападение Беларуси является вопросом времени, при условии, что сохранится нынешнее положение. Однако есть способ этого предотвратить. "Что необходимо делать – это нанести удары по тем точкам, которые использует россия для обстрела Украины… парализовать их там", – сказал политик и дипломат.

Бессмертный также спрогнозировал, что состояние линии фронта с Беларусью в скором времени перекинется и на фронт с россией. Обе превратятся в бесконечный ряд обстрелов. "Без капитуляции одних и других нет механизма остановить эти обстрелы", — уверен он. Препятствием для такой победы Украины экс-посол назвал недостаток необходимого оружия в достаточном количестве.

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Бессмертный также отметил, что и с москвой и с Минском Киев находится в одинаковой правовой ситуации – в состоянии войны. Он также напомнил, что вместе с россией и Беларусью в так называемый Таможенный союз входит также и Казахстан. По мнению дипломата, он тоже имеет одинаковый статус с рф и РБ в этой ситуации. "И это уже вопрос политической целесообразности, который определяет политическое руководство государства по оценке и действиям тех или иных участников этого процесса", — сказал Бессмертный.

Как сообщал "Телеграф", на днях стало известно, что Беларусь объявила тендер на закупку мешков для трупов. Аналогичный шаг со стороны россии предшествовал вторжению в Украину 24 февраля.