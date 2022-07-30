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Питання часу: дипломат розповів, чи вторгнуться війська з боку Білорусі та як це зупинити

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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Роман Безсмертний прокоментував ймовірність вторгнення Білорусі
Роман Безсмертний прокоментував ймовірність вторгнення Білорусі

Якщо Україна не вживатиме заходів, білоруські війська рано чи пізно перейдуть кордон

Напад Білорусі, про який давно розмірковують в Україні, є питанням часу. Попередити його можна лише превентивним ударом. Таку думку висловив колишній посол України у РБ (2010-2011 рр.) Роман Безсмертний.

Свою позицію він пояснив у інтерв’ю для Youtube-каналу блогерки Віки Денисенко. На думку Безсмертного, напад Білорусі є питанням часу, за умов, якщо збережеться нинішнє положення. Проте, є спосіб цьому запобігти. "Що необхідно робити – це нанести удари по тих точках, які використовує росія для обстрілу України… паралізувати їх там", – сказав політик і дипломат.

Безсмертний також спрогнозував, що стан лінії фронту з Білоруссю незабаром перекинеться і на фронт з росією. Обидві перетворяться на безкінечний ряд обстрілів. "Без капітуляції одних і других немає механізму зупинити ці обстріли", — впевнений він. Перешкодою такій перемозі України експосол назвав брак необхідної зброї у достатній кількості.

Безсмертний також зазначив, що і з москвою і з Мінськом Київ перебуває в однаковій правовій ситуації – в стані війни. Він також нагадав, що разом з росією та Білоруссю до так званого Митного союзу входить також і Казахстан. На думку дипломата, він теж має однаковий статус із рф та РБ у цій ситуації. "І це вже питання політичної доцільності, яке визначає політичне керівництво держави стосовно оцінки і дій тих чи інших учасників цього процесу", — сказав Безсмертний.

Як повідомляв "Телеграф", днями стало відомо, що Білорусь оголосила тендер на закупівлю мішків для трупів. Аналогічний крок з боку росії передував вторгненню в Україну 24 лютого.

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#Білорусь #Вторгнення #Роман Безсмертний