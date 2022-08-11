Беларусская "бавовна": на используемом россиянами аэродроме слышали взрывы

В министерстве обороны РБ заявили о "возгорании"

На территории аэродрома "Зябровка" в Беларуси слышали взрывы и видели вспышки. Ночью 11 августа через полчаса после полуночи зафиксировали восемь вспышек. Отметим, что этот аэродром россия использует для нанесения ракетных ударов по Украине.

Об этом сообщает группа мониторинга военной активности "Беларускі Гаюн". Информацию подтвердили несколько источников, сообщается что также чувствовалась ударная волна после взрывов.

Взрывы слышали жители Гомельского района. Они шли со стороны зябровского аэродрома. Точной информации о происходящем нет — в Беларуси с 9 по 25 августа проходят оперативно-тактические учения с участием ВВС и ПВО. Место проведения не сообщалось, но отмечается, что окрестности "Зябровки" подходят под условия для них.

Позднее пресс-служба Министерства обороны РБ сообщила, что там было возгорание якобы во время пробега одной из единиц техники после замены двигателя. Сообщается, что пострадавших нет.

От аэродрома в Зябровке до украинской границы около 30 км и стягивание сил на него зафиксировали еще до российского вторжения, в дальнейшем враг их только наращивал.

Зябровка на карте

Украинский Генштаб не сообщал об изменениях в расстановке сил со стороны белорусской границы. Ранее в июле сообщалось, что аэродром в Зябровке под российским контролем, там кроме авиации размещены российские средства ПВО, ЗРК и ракетные комплексы "Искандер". В регионе также развернули силы радиоэлектронной борьбы.

"Телеграф" сообщал о военных учениях в Беларуси — они проводятся совместно с россией и будут включать в себя два этапа, первый из которых проходит на территории РБ, а второй в рф.