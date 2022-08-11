Біля кордону України під Курськом нова "бавовна" - постраждали прикордонники рф

Інформацію щодо загиблих російська сторона не коментує

У Глушківському районі Курської області, який межує з українською Сумщиною, під час мінометного обстрілу позицій ворога постраждало троє прикордонників.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, обстріл з боку нібито Збройних сил України розпочався 10 серпня близько 7 години ранку. За попередніми даними атака була здійснена мінометними снарядами невстановленого калібру по прикордонним селищам Тьоткіно та Попово-Лежачі Глушківського району Курської області росії.

Селища Глушківського району, по яких було здійснено обстріл

В результаті завданих ударів троє співробітників прикордонної служби були поранені. Усі госпіталізовані до медичного закладу. Інформація щодо загиблих не розголошується.

Варто відзначити, що після оприлюднення заяв щодо обстрілу селищ, які межують з Україною, у Сумській області було оголошено повітряну тривогу.

Також додамо, що інформацію щодо обстрілу прикордонної території вже встиг підтвердити губернатор Курської області Роман Старовойт. За його словами, мінометний удар було завдано українськими Збройними силами, — пишуть "ріа новини".

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Що стосується української сторони, то поки що жодних підтверджувальних заяв, що обстріл був здійснений Збройними силами, немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на білоруському аеродромі, який використовується росіянами для розміщення своєї техніки, уночі на 11 серпня чули вибухи. У Міноборони Республіки вже прокоментували чутки, відзначивши, що спалах відбувся нібито під час пробігу однієї з одиниць техніки після заміни двигуна.